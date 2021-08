Inter, imbrattato il murales per Lukaku

L’amara delusione per la partenza di Lukaku, ceduto dall’Inter al Chelsea, lascia il segno anche sul murale realizzato vicino alla Curva Nord di San Siro. Nella serata di ieri, infatti, un gruppo di ultras della curva nord ha imbrattato con vernice nera il murale dedicato all’ormai ex giocatore, simbolo della scorsa stagione. Sulla pagina social della Curva nord, si legge: “Caro Lukaku, da te ci saremmo aspettati un comportamento più onesto e trasparente.

Ma, nonostante ti avessimo accolto e protetto come un figlio, come uno di noi, anche tu ti sei dimostrato come tutti gli altri, inginocchiandoti di fronte al denaro”. (MiaNews)