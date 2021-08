Prime sanzioni dopo l'ordinanza del Comune di Milano che vieta la vendita di alcol in bottiglie di vetro.

Controlli dei carabinieri, la scorsa notte, a Milano, nelle zone della“movida”. Verifiche in diversi esercizi commerciali sui Navigli e nel quartiere Porta Genova.

“Nell’ambito del servizio – informa una nota – sono state identificate e controllate 21 persone e sanzionati tre esercenti, poiché sorpresi oltre le 22.00 a vendere bottiglie di birra in vetro”, in violazione della recente ordinanza del sindaco Sala. Sono state elevate contravvenzioni per 3mila euro.