“Milano è una città che viaggia a prescindere dai sindaci e la città con Sala ha rallentato. Preferiamo che i milanesi votino con gli occhi aperti e si guardino in giro, che vadano a rileggerti le promesse di Sala di cinque anni fa e vedano quante sono state mantenute e quante no. Negli ultimi anni quello che si poteva far partire non è partito, zero grandi progetti nel cassetto del prossimo sindaco”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini.