Due perturbazioni sul Nord

“La giornata di oggi sarà all’insegna di una moderata variabilità atmosferica su alcuni settori dell’Italia settentrionale – affermano i meteorologi di iconameteo.it –, alle prese con una perturbazione che coinvolgerà anche parte del Centro-Sud e della Sardegna. All’estremo Sud e sulla Sicilia il tempo sarà ancora una volta stabile e soleggiato, con un clima che però risulterà un po’ meno rovente rispetto ai giorni scorsi. Domani una perturbazione più intensa raggiungerà il Nord Italia: in arrivo piogge e temporali diffusi e localmente intensi, soprattutto sulle aree alpine e sulle fasce di alta pianura del Nord-Ovest. Al Sud e in Sicilia si assisterà invece a una temporanea intensificazione del caldo. Tra la notte ed il mattino di giovedì il sistema perturbato coinvolgerà più direttamente le regioni di Nord-Est e marginalmente l’Italia centrale. I venti freschi di Maestrale che seguiranno la perturbazione determineranno un calo delle temperature anche al Sud nel corso di giovedì, andando finalmente a chiudere questa intensa e prolungata ondata di calore. Nella giornata di venerdì l’alta pressione determinerà di nuovo stabilità atmosferica in tutto il Paese, con temperature complessivamente più vicine alla norma. Durante il weekend una perturbazione atlantica sfiorerà l’arco alpino, mentre sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole il caldo tornerà di nuovo ad intensificarsi.