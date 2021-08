Covid, in Lombardia da oggi ci si vaccina anche in Farmacia

Da oggi 3 agosto in Lombardia ci si potrá vaccinare anche in farmacia contro il virus SarsCoV2, con il siero monodose Johnson and Johnson. Si partirá con una fase sperimentale in 21 presìdi nelle 12 province, in base al recente accordo siglato tra la Regione e Federfarma Lombardia, mentre in autunno il servizio dovrebbe essere a pieno regime in tutte le farmacie convenzionate aderenti. L’obiettivo, come segnala Federfarma Lombardia, è dare un’accelerata alla campagna vaccinale degli over 60. L’intesa prevede la partecipazione delle farmacie alla campagna vaccinale anti Covid per il 2021 e 2022. “Le farmacie confermano ancora una volta il loro ruolo di primo, fondamentale, presidio sul territorio”, commenta la Vicepresidente e Assessore al Welfare della regione Lombardia, Letizia Moratti. Con questa delibera, aggiunge Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, la “Regione Lombardia riconosce che le farmacie possono dare un contributo fondamentale alla campagna di immunizzazione di massa, consentendo un importante allargamento dell’offerta vaccinale”. Sarà possibile prenotare la vaccinazione direttamente nella farmacia aderente più vicina.