Caso Camici, Sala: a destra tanti indagati [VIDEO]

“Non penso che il rinvio a giudizio di Fontana possa indebolire Bernardo, non guardo alla situazione del governatore lombardo. Quello che dico e che in un modo o nell’altro l’amministrazione milanese di sinistra è restata immune da fatti corruttivi e questo qualcosa vuol dire. Dimenticando la questione Fontana, perché credo che tra noi sindaco e presidente della Regione si debba tenere un rapporto il più possibile tranquillo, se però guardiamo tutto il numero degli indagati del centrodestra a vario titolo sono tanti. Quindi oggi è come se fosse una gara per alcune decine a zero. Parlo del nostro territorio, non voglio generalizzare ma nel nostro territorio oggettivamente è così”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine del conferimento a Palazzo Marino del Premio Milano Donna 2021. (MiaNews)