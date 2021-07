Stabili i ricoverati nelle terapie intensive a quota 29. A fronte di 38.289 tamponi effettuati, sono 720 i nuovi positivi (1,8%). I ricoverati non in terapia intensiva sono in aumento, +14 (194 in totale). Si registra un decesso (totael complessivo: 33.819). I nuovi casi per provincia: Milano: 230 di cui 101 a Milano città; Bergamo: 47; Brescia: 58; Como: 56;

Cremona: 59; Lecco: 6; Lodi: 22; Mantova: 70; Monza e Brianza: 23; Pavia: 24; Sondrio: 4; Varese: 76.