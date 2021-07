Operazione Faxe Luxury, sequestrati 23mila capi d’abbigliamento contraffatti: 4 arresti a Milano [VIDEO]

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, coordinati dalla

Procura della Repubblica di Milano (Procuratore Aggiunto, Dott. Eugenio Fusco –

Sostituto Procuratore, Dott.ssa Paola Pirotta) stanno eseguendo, dalle prime ore di questa

mattina, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti dei

membri di un’associazione a delinquere presente sul territorio milanese, composta da

cittadini italiani con precedenti specifici e di natura associativa, dedita all’importazione e

distribuzione online di capi d’abbigliamento e accessori di lusso contraffatti.

Il gruppo criminale introduceva in Italia e vendeva prodotti falsi con noti marchi di lusso

del settore della moda, di elevatissima fattura (di fatto copie perfette o “super-perfette”)

provenienti da Turchia e Grecia, commercializzati attraverso un portale di e-commerce

e pubblicizzati attraverso campagne sui principali social network.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano

nell’ambito dell’operazione denominata “Fake Luxury” hanno portato complessivamente al

sequestro di oltre 23 mila capi di abbigliamento e accessori delle più note case di moda,

del valore stimato di 4 milioni di euro che, a seguito delle perizie condotte su campioni,

sono risultati essere finemente contraffatti.

Le indagini hanno consentito di disvelare un sofisticato meccanismo, ideato dai membri

dell’associazione, i quali curavano l’approvvigionamento, recandosi spesso in Turchia, e

gestendo, direttamente, importazione, stoccaggio e distribuzione della merce contraffatta,

commercializzata su un sito web dalla grafica accattivante, a prezzi convenienti ma non

così bassi da poter indurre la clientela a pensare che si trattasse di prodotti falsi.

Più recentemente, per dare una parvenza di legalità all’attività svolta, i membri

dell’organizzazione avevano avviato contatti con soggetti legittimamente

operanti nel settore della moda per accreditarsi quali rivenditori ufficiali di alcuni marchi,

così da creare una zona “grigia” di vendita in cui mescolare prodotti originali e

contraffatti.

L’ufficio del G.I.P. del Tribunale di Milano ha accolto le richieste del Pubblico

Ministero, emettendo Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei

confronti di 7 indagati, di cui 4 agli arresti domiciliari, 2 destinatari dell’obbligo di

dimora e 1 dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contestualmente, sono state avviate le procedure per inibire definitivamente l’accesso al

portale di e-commerce attraverso il quale venivano venduti i prodotti contraffatti e per

ottenere l’oscuramento, tramite procedura di notice and takedown, dei profili social

utilizzati per pubblicizzare i prodotti falsi.