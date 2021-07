I lombardi che hanno completato la vaccinazione anti-covid sono il 60% della popolazione di riferimento, mentre sono il 75% quelli che hanno ricevuto per il momento la prima dose e l’80% complessivamente quelli che hanno aderito alla campagna, con la fascia più giovane, l’ultima coinvolta nella campagna vaccinale, quella dei 12/19 anni, cha arriva per ora al 54% di adesioni. I dati sono comunicati dall’assessorato regionale al Welfare. Nel dettaglio, per fasce di età, hanno completato la vaccinazione il 99% degli ultra novantenni, l’95% nella fascia 80/89 anni, l’87% nella fascia 70-79 anni, l’80% nella fascia 60/69 anni, il 71% della fascia 50/59 anni, il 55% della fascia 40/49 anni, il 43% della fascia 30/39 anni, il 29% della fascia 20/29 anni e il 9% della fascia 12/19 anni. Con la prima dose invece, per fasce d’età, è stato raggiunto il 100% degli ultra novantenni, il 96% della fascia 80/89 anni, il 90% della fascia 70/79 anni, l’86% della fascia 60/69 anni, l’81% della fascia 50/59 anni, il 71% della fascia 40/49 anni, il 67% della fascia 30/39 anni, il 69% della fascia 20/29 anni e il 38% della fascia 12/19 anni. Per quanto riguarda le adesioni, si registra il 100% tra gli ultranovantenni, 97% nella fascia 80/89 anni, 91% nella fascia 70/79 anni, 88% nella fascia 60/69 anni, 83% nella fascia 50/59 anni, 76% nella fascia 40/49 anni, 74% nella fascia 30/39 anni, 78% nella fascia 20/29 anni e 54% nella fascia 12/19 anni.