Supercella temporalesca, danni a Gallarate e in Valchiavenna

Forti temporali si stanno susseguendo in Lombardia. I danni sono concentrati al momento nel Varesotto e in Valchiavenna. In provincia di Varese, e in particolare sul Gallaratese, attorno alle 11 del mattino si è abbattuto un forte temporale. In zona Caiello, quartiere di Gallarate, il vento ha infatti divelto alcune tettoie che si sono abbattute in strada. I detriti hanno colpito le auto parcheggiate. Al momento si registra anche una frana in Valchiavenna e un forte temporale anche a Bergamo con alberi abbattuti. La supercella temporalesca sta percorrendo la regione da ovest a est.