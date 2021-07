Voghera, il Gip: “Dall’assessore alla Sicurezza rischi per la collettività”

Secondo il gip di Pavia Maria Cristina Lapi, l’assessore leghista Sicurezza di Voghera, Massimo Adriatici, che martedì sera ha ucciso con un colpo di pistola calibro 22 il marocchino Youns El Bossettaoui, deve rimanere ai domiciliari in quanto necessaria una “misura che limiti provvisoriamente ma fortemente la libertà di circolazione in capo a un soggetto che, per sua stessa ammissione, ha dichiarato di non essere in grado di gestirla (una situazione come quella) senza gravissimi rischi per la collettività”.