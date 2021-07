Bernardo: “Portato pistola in ospedale ma mai in corsia” (VIDEO)

“La pistola non l’ho mai portata in corsia in mezzo ai bambini. Sono sicuro al cento per cento. Se qualcuno mi ha visto vada in Procura con le fotografie. Sono entrato con l’arma in ospedale, l’ho avuta addosso ma mai in corsia e mai quando giro o sono dentro con i pazienti. Ci mancherebbe altro”. Lo ha detto il candidato del centrodestra Luca Bernardo a margine della sua visita all’inaugurazione del festival ‘Il Perù in Milan’ in occasione dei 200 anni dall’anniversario dell’indipendenza del Paese sud americano, in merito alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal consigliere regionale radicale Michele Usuelli nelle quale sostiene che il candidato sindaco del centrodestra girerebbe armato di pistola anche nel reparto di pediatria che dirige all’Ospedale Fatebenefratelli.