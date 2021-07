Regione, opposizione chiede green pass per sedute Consiglio

Il Consigliere Regionale Niccolò Carretta (Azione) si è fatto portavoce dei partiti Azione, +Europa-Radicali e Partito Democratico e ha scritto una lettera formale, firmata dai Capigruppo, al Presidente del Consiglio Regionale Alessandro Fermi per chiedere che, in vista della seduta di tre giorni riguardante il Bilancio regionale, sia reso obbligatorio mostrare il green pass per accedere all’Aula. “Si tratterebbe di rappresentanti territoriali che accettano di dare il buon esempio, ma anche che scelgono di tutelarsi dalla variante Delta: la prossima settimana – dichiara Niccolò Carretta – passeremo molte ore nell’Aula consigliare per votare il Bilancio, una delle leggi più importanti dell’anno, e sarebbe auspicabile che il Presidente scegliesse di adottare misure straordinarie anche come messaggio istituzionale ai propri cittadini”.