La Guardia di Finanza ha sequestrato 170mila confezioni di derrate alimentari di provenienza furtiva stipate in un magazzino di Corsico e denunciato un turco e un italiano per ricettazione. Il magazzino dove era custodita la merce, priva di ogni documentazione che ne attestasse l’origine e l’acquisto, è affittato dal turco che da subito ha dichiarato di non avere partita iva e di vendere saltuariamente merce alimentare per ‘sopravvivere’.