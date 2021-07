Quattro colpi di pistola mentre andava a fare la spesa a pochi passi da casa a San Cristobal de Las Casas, in Chiapas. Così è morto Michele Colosio, 42enne di Borgosatollo (Bs). Come riporta il Giornale di Brescia, l’uomo, ex tecnico di radiologia agli Spedali civili, da dieci anni faceva la spola tra l’Italia e il Messico per seguire progetti di cooperazione.