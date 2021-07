Maltempo, danni in Lombardia per grandine e pioggia

Intensa pioggia e gradine con chicchi di grosse dimensioni ieri pomeriggio in gran parte della Lombardia. Diversi i danni. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti a Milano, Pavia, Bergamo e nel Varesotto dove sono state chiuse alcune strade a causa dlla caduta di alberi. In particolare la provinciale 43 è stata chiusa per la grandine e la caduta di un albero che ha colpito un camioncino che stava passando. Nella bergamasca momenti di paura a Treviolo dove a causa di una tempesta di vento e grandine è caduta una statua dalla torre campanaria parrocchiale, che si trovava sul tetto del campanile. La statua per fortuna non ha colpito nessuno. A Lurano, centro della pianura, vento e pioggia hanno completamente distrutto la struttura del mercato. Piante cadute, tetti divelti e strade allagate in vari comuni, dalla Bassa al capoluogo, fino alle valli.