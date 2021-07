I sondaggi del centrodestra che danno Luca Bernardo davanti a Sala alle elezioni comunali, “non li commento, però se siamo così e non siamo ancora partiti, hanno già vinto”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del negozio Hermes in via Montenapoleone, commentando le notizie su un sondaggio riservato che avrebbero avuto modo di vedere i leader del centrodestra e che darebbe un leggero vantaggio al neo candidato Bernardo.