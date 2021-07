Rischio forti temporali al Nord

Oggi graduale peggioramento al Nord: dal pomeriggio sviluppo di numerosi temporali, anche di forte intensità, su Alpi, regioni di Nord-Ovest, Emilia occidentale e pianura veneta. Ci sarà il rischio di locali nubifragi, grandine e forti raffiche di vento. Rovesci isolati potranno svilupparsi anche in Liguria. Temperature massime in sensibile calo nelle zone alpine e al Nord-Ovest.

LE PREVISIONI PER DOMANI

La perturbazione giunta giovedì al Nord si allontanerà rapidamente verso l’Europa orientale, favorendo un miglioramento del tempo. Su quasi tutta l’Italia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura di passaggio e locali annuvolamenti lungo le catene montuose: qui il rischio di rovesci o temporali sarà molto basso, ma non escluso sulle Alpi orientali dove si potranno far sentire gli effetti residui della perturbazione. Temperature in rialzo al Nord-Ovest; in calo al Nord-Est