“LIBERA – MENTE” Quaderno di giochi e passatempi per adulti di Manuela Mellini è un libro da tenere sempre a portata di mano, per divertirsi e imparare da soli o in compagnia (ed. Rizzoli illustrati). Oltre 150 giochi e passatempi (con tutte le soluzioni) per liberare la mente e ossigenare il cervello. Quiz, crucipuzzle, labirinti, anagrammi, rebus, trova le differenze, percorsi, sfide, enigmi e altre attività ancora per allenare la logica, il linguaggio, la memoria, il pensiero laterale e il colpo d’occhio. Basta una penna per entrare in un mondo di giochi e divertimento, con passatempi adatti a tutti, dagli esperti enigmisti a chi ha solo voglia di svagarsi un po’.

Ascolta l’intervista a Manuela Mellini, redattrice, autrice e ghostwriter, autrice di giochi di enigmistica per varie testate.