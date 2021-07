“Animali parlanti” al Pime

Al Museo Popoli e Culture del PIME laboratorio "Animali Parlanti". In presenza, venerdì 9 Luglio, via Monte Rosa 81, ore 10-12.

Fin dai tempi più antichi l’uomo ha da sempre voluto emulare le straordinarie qualità degli animali, come la forza del giaguaro, la saggezza e la determinazione dell’elefante o la capacità di connettersi con le forze del cielo del pappagallo. In Brasile, gli indios indossano collane di denti di giaguaro per essere più abili nella caccia, mentre in Giappone, le spose indossano soprabiti con il ricamo della gru della Manciuria come augurio di longevità.

Venerdì 9 Luglio, per il ciclo Museum Summer Lab, i bambini dai 6 agli 11 anni – accompagnati dai genitori – scopriranno il significato simbolico della fauna rappresentata sui cimeli conservati al Museo Popoli e Culture del PIME. A seguire, un simpatico laboratorio per realizzare il loro animale preferito con l’aiuto di tempera, pastelli e tanta creatività

“Animali Parlanti”, via Monterosa 81, Metro Amendola o Lotto, ore 10-12.

Per partecipare (costi ridotti): bambini € 3 + € 5 per l’attività.

Accompagnatori: € 3.

Il numero degli accessi al museo, a causa della pandemia, è contingentato, pertanto è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, tramite l’apposito form online: https://forms.gle/DVNnh4Z2nFzDUCK28