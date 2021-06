Sala sabato al Pride per il ddl Zan

“Sarò all’Arco della Pace sabato verso le 16 e farò un breve intervento. Io credo che questo sia il momento. Se aspettiamo ancora un po’, la legge Zan diventa vecchia”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della presentazione del bilancio di mandato della Città Metropolitana, confermando la sua presenza all’evento conclusivo della Pride Week, sabato prossimo. “Quindi cerchiamo di approvarla e poi di guardare avanti. Purtroppo viviamo in un mondo in cui tante certezze incrollabili non sono così incrollabili, quindi cominciamo a gestire questa parte di percorso e poi si vedrà”, ha concluso Sala.

Ads