“Un evento importante per il territorio pavese e più in generale per l’intera Lombardia, un polo produttivo molto bello, funzionale e innovativo, che si inserisce in quel processo di trasformazione che deve accompagnare i cambiamenti nel modo di vivere e di spostarsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’inaugurazione dell’Hub Logistico di Poste Italiane a Landriano, in provincia di Pavia. Il governatore ha quindi ringraziato Poste Italiane per “l’importante contributo garantito ai lombardi attraverso la piattaforma di prenotazione nella campagna vaccinale”, uno strumento “che ha permesso alla Lombardia di decollare e oggi pensiamo di essere la migliore regione d’Italia”. “Il ruolo delle istituzioni – ha quindi aggiunto il governatore – è quello di osservare i cambiamenti del suo territorio intercettando i bisogni di imprese e cittadini, rimuovendo gli ostacoli alla crescita e allo sviluppo di quello stesso territorio. Per fare questo è necessario mantenere sempre attivo il dialogo tra mondo pubblico e privato. Entrambi hanno, infatti, necessità di comprendere i bisogni dell’altro”. “Il settore della logistica, anche a causa del suo sviluppo esponenziale degli ultimi anni – ha concluso Fontana guardando al nuovo Hub di Landriano – è tra quelli che più di altri si è trovato ad affrontare la necessità di nuovi cambiamenti”.

