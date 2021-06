Milano, buono taxi prorogato al 31 dicembre

Resta in vigore l’agevolazione che consente alle persone in difficoltà economiche o motorie di usare un taxi o un Ncc.

Prorogato fino al 31 dicembre il Buono Taxi, l’agevolazione che consente alle persone in difficoltà economiche o motorie di utilizzare il servizio di auto pubbliche per spostamenti mediante taxi o noleggio con conducente (NCC) con una copertura del 50% dell’importo della corsa e fino a massimo 20 euro. Lo fa sapere Palazzo Marino. Le modalità di accesso restano invariate. Per aderire i cittadini devono preiscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile all’indirizzo rilasciare i dati anagrafici e autocertificare la propria appartenenza alle categorie beneficiarie dell’agevolazione. Ricevono quindi una mail di attivazione e quando vorranno usare l’agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria o il numero di codice fiscale al tassista. I tassisti invece devono scaricare sul proprio cellulare la app “BuoniviaggioMI”, sviluppata da Telepass con il Comune di Milano. Al momento di effettuare la corsa con agevolazione potranno scansionare la Tessera Sanitaria o inserire manualmente il Codice Fiscale del cittadino beneficiario e, a fine corsa, il costo del viaggio. Il sistema calcola automaticamente la quota in carico al cittadino che procederà al pagamento immediato mentre la parte restante sarà accreditata direttamente al tassista dal Comune di Milano.