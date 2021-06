Covid, Sala: Milano ancora in grado di trainare il Paese

“Se qualcosa di buono succederà a Milano, succederà anche in Italia, questa città ha sempre trainato i cambiamenti e ha dato forza al Paese. Dobbiamo tornare a fare da traino e dobbiamo farlo con fierezza, è fondamentale tornare a essere fieri e dobbiamo farlo da subito”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, intervenendo questa mattina all’evento ‘Milano torna in Fiera’. Sala ha poi aggiunto: “Ora servono forze nuove, qualcuno che è più giovane e ha più volontà. Non è che io mi cavo fuori da tutto ciò, ma è il momento che ognuno si deve chiedere se ha le qualità, una storia e la voglia di girare pagina per essere protagonista. Non è il mio un atteggiamento solo da dibattito. Ora serve essere ancora più bravi”. (MiaNews)

