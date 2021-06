Treno deragliato, 10 a processo

Processo fissato al 12 ottobre per l'incidente ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018 in cui hanno perso la vita 3 persone.

Il gup di Milano Anna Magelli ha disposto il processo per dieci persone e la stessa Rfi, imputate per il disastro ferroviario del 25 gennaio 2018 a Pioltello, nel Milanese, nel quale, in seguito al deragliamento del regionale Cremona-Milano Porta Garibaldi, morirono tre persone e diverse decine rimasero ferite. Il processo è stato fissato il prossimo 12 ottobre. Il giudice ha rigettato, perché incongrua la pena, la richiesta di patteggiamento a tre anni e mezzo di carcere per un imputato.