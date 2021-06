Fontana, 10 milioni di somministrazioni entro il 10 luglio

“Sono orgoglioso di poter dire che la campagna sta procedendo il maniera ottimale 7,7 mln di somministrazione e più di un cittadino su 4 ha completato ciclo vaccinale. Il 10 luglio riusciremo a raggiungere i 10 mln di somministrazioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante una conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale in Lombardia. “Il tasso di incidenza del Covid è sceso a 15,6 ogni centomila abitanti, l’indice Rt a quota 0,77, sono scesi anche i ricoveri negli ospedali dell’8% e nelle rianimazioni del 7%. Dati che ci inducono grande soddisfazione e cauto ottimismo – ha aggiunto Fontana -. Dobbiamo proseguire la campagna vaccinale e insistere sulle persone che non hanno aderito”. “Nel mese di luglio – ha aggiunto – ci saranno ulteriori aperture, come ad esempio quella di togliere la mascherina, ma dobbiamo continuare a tenere un comportamento corretto, che vede nel distanziamento l’ultimo baluardo per non far tornare il virus, che c’è ancora ed è pericoloso soprattutto nella variante indiana. Con comportamenti seri sarà data la spallata definitiva”.

