Associazione Orafa Lombarda, Andrea Sangalli confermato presidente

Confermato dal Consiglio Generale dell’Associazione Orafa Lombarda (AOL) Andrea Sangalli come presidente dell’Associazione (per il quadriennio 2021/2024). Andrea Sangalli (48 anni, milanese) ha maturato l’esperienza nel commercio al dettaglio grazie alla lunga collaborazione nell’azienda di famiglia, fondata nel 1900. “Considero questo ruolo – dichiara Andrea Sangalli – come tutti i ruoli elettivi in Associazione, al pari di un volontariato. Ciò che deve animarci è lo spirito di servizio per un obiettivo solo: il bene della nostra Associazione e, di conseguenza, di tutto il nostro settore”. Dobbiamo riprendere con fiducia ed entusiasmo il nostro lavoro, prosegue Andrea Sangalli: “In questo sarà molto d’aiuto l’iniziativa Milanodoro che porterà Milano a diventare capitale del gioiello”.

Ads