PizzAut, De Rosa (M5s) porta la solidarietà dopo campagna d’odio

Oggi il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia, Massimo De Rosa, insieme ai portavoce locali del Movimento, ha visitato il ristorante PizzAut di Cassina de Pecchi. Il progetto PizzAut consente ad alcuni ragazzi autistici di lavorare e nei giorni scorsi era stato oggetto di una campagna d’odio. De Rosa dichiara «Abbiamo portato la nostra solidarietà in un incontro che si è rivelato costruttivo e ci ha fatto crescere. L’iniziativa è molto valida e offre una prospettiva a questi ragazzi con la possibilità di un lavoro e di garantire loro una socialità, elementi essenziali per la crescita e l’integrazione. Iniziative come queste devono assolutamente proliferare e ottenere maggior sostegno dallo Stato e della regione. Le istituzioni pubbliche dovrebbero arrivare prima del privato nell’offerta di soluzioni come queste. Faccio i nostri complimenti al fondatore Nico Acampora, per aver realizzato quello che solo fino a qualche anno fa poteva sembrare esclusivamente un sogno. Complimenti anche ai ragazzi e alle ragazze di PizzAut, dal cui incontro porto con me la dedizione e la gioia che può dare il lavoro quando la passione viene messe al servizio di qualcosa di grande. Inoltre, va segnalato che la loro pizza è buonissima e il servizio impeccabile”.

