Meteo, alta pressione e caldo in aumento

L’Anticiclone che nelle ultime 24 ore si è rinforzato sull’Italia a partire dalle regioni settentrionali, oggi estenderà la sua azione fino alle estreme regioni meridionali, dove il tempo tornerà ad essere più stabile; le temperature sono previste in rialzo da Nord a Sud, con valori pienamente estivi in molte regioni e punte massime di 32-33 gradi. La situazione- affermano i meteorologi di IconaMeteo.it – non subirà cambiamenti di rilievo durante i primi giorni della prossima settimana, infatti il tempo resterà prevalentemente soleggiato e stabile su gran parte dell’Italia; il caldo però subirà una leggera e temporanea attenuazione al Nord e sulle regioni adriatiche nelle giornate di lunedì e martedì a causa di una moderata ventilazione da est o da nordest attivata dal transito di un’area depressionaria in arrivo dall’Europa orientale e diretta verso i Balcani e la Grecia. Da mercoledì poi caldo in progressiva intensificazione con punte anche di 35 gradi.

