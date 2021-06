Comunali, Sala: “Stufo marcio degli attacchi personali” (VIDEO)

Il sindaco di Milano protesta per "grandi slogan, attacchi personali, semplificazione e dell’andare sempre sul tema del giorno per giorno" da parte dell'opposizione.

“Sono stufo marcio di grandi slogan, di attacchi personali, della semplificazione e dell’andare sempre sul tema del giorno per giorno”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in attesa che il centrodestra trovi lo sfidante alle prossime elezioni comunali, si esprime così rispetto agli attacchi dei partiti avversari.

Il Sala “stufo marcio” ha poi aggiunto che in campagna elettorale, per altro già in corso da tempo, almeno da quando lo stesso sindaco ha deciso di ripresentarsi per il centrosinistra, si aspetta comunque “toni duri”.