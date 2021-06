Movida selvaggia, Sala: “Troppe poche forze dell’ordine” (VIDEO)

Troppe zone da vigilare e troppe poche forze a disposizione, secondo il sindaco di Milano Beppe Sala, alle prese con il problema della movida selvaggia e le proteste dei residenti di diverse zone della città.

Pronta la replica dell’assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale milanese, Riccardo De Corato (FdI): “Più Sala parla dei problemi della movida e più si capisce che per cinque anni ha vissuto in un altro mondo. Oggi accampa la scusa della carenza di forze dell’ordine, ieri, invece, quella di una città troppo grande da controllare. La verità è una sola: tutti i problemi legati alla sicurezza e al controllo della città dipendono da lui e dall’inefficienza di tutta la sua Giunta. Il sindaco, invece di lamentarsi, dovrebbe subito fare un’ordinanza contingibile e urgente per vietare alle Colonne il consumo e la vendita di bevande in contenitori di vetro, come fatto dal centrodestra, mandare qualche pattuglia dei vigili con le forze dell’ordine e schierare a presidio della zona i 436 militari che c’erano con il centrodestra nel 2010 con l’operazione ‘Strade Sicure’ (che portarono ad un calo dei reati del 40%), tolti da Pisapia e dall’attuale maggioranza”. “Adesso il primo cittadino parla delle Colonne di San Lorenzo perché, dopo settimane di risse, sparatorie e feriti, in un video filmato in quella zona è spuntato addirittura un machete. – prosegue De Corato – Si fa garante dei diritti al sonno dei cittadini, quando è lui l’artefice, in questi 5 anni, di tutti questi luoghi di aggregazione selvaggia. Un sindaco normale, appena avvertito di quanto iniziava a succedere in alcune aree della movida, avrebbe preso subito provvedimenti. Lui, invece, era troppo intento a formare le liste che appoggiassero la sua campagna elettorale. Si è vantato di non volere una città militarizzata e ora si lamenta di avere poche forze in campo per contrastare quello che succede a qualsiasi ora del giorno e della notte a Milano. Ieri, sotto alla Madonnina, in pieno centro della città e in pieno giorno, un marocchino ed un algerino irregolari ed armati di forbici hanno tentato di rapinare una ragazza”, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.