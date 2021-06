Centrodestra, Salvini, mercoledì il candidato di Milano

Il centrodestra ha scelto il candidato sindaco di Roma ma non ancora quello di Milano. Per la Capitale correrà Enrico Michetti. Resta da sciogliere il nodo del capoluogo lombardo. “Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo e chiuderemo su Milano e Bologna” ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine tavolo della coalizione sulle Amministrative. Si è detto che si punterà ad un candidato civico, e su questo Salvini ha chiarito che entro domenica “una persona” scioglierà la riserva. Sul tavolo ci sono diversi nomi: Racca, Ruggieri, Rasia o Oscar di Montigny. Non è stato escluso tuttavia il ricorso a un politico: il primo della lista sarebbe Maurizio Lupi.

