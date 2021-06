Il ragazzo è stato portato in ospedale, in condizioni serie. Indagano i carabinieri.

Lite tra ragazzi a Rho, nel milanese. Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al costato da alcuni coetanei nella piazza antistante la stazione ferroviaria. E’ successo alle 17.30 di mercoledì in piazza della Libertà: il giovane è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Garbagnate Milanese, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori hanno già raccolto elementi per ricostruire l’aggressione, avvenuta al culmine di una lite.