Terrazze del Duomo, apertura straordinaria

Dal 10 giugno ogni giovedì fino alle 22 si potranno visitare le terrazze del Duomo. L’apertura straordinaria è stata decisa dalla Veneranda Fabbrica che gestisce il complesso museale della cattedrale, dopo i mesi di chiusura completa dovuti al lockdown. I visitatotir potranno salire sulle Terrazze, con ascensore (a partire da € 14,00/7,00), fino alle 22 (l’ultima salita è prevista alle ore 21.10) e per questo anche la Biglietteria 1alla Sala delle Colonne in Piazza del Duomo, 14/a resterà aperta fino alle 21. Un’occasione per ammirare il tramonto attraverso le 135 guglie della cattedrale e le statue che al crepuscolo sembrano liberarsi. In occasione di questa riapertura serale l’impianto di illuminazione di gala del Duomo sarà eccezionalmente attivato anche nella serata del giovedì.

Nel fine settimana, sempre sulle Terrazze, proseguono gli appuntamenti con la Passeggiata tra le guglie: un percorso guidato di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza del Duomo di Milano.

Ads