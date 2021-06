Sala, pronto il tram dedicato a Carla Fracci

“È pronto e circola per Milano il tram della linea 1 dedicato a Carla Fracci. È tutto bianco, con il suo nome scritto in modo discreto. Qualche giorno fa ho chiesto ad ATM di dedicare a Carla uno dei tram che guidava suo papà Luigi, quello con il quale la ha accompagnata alla prima audizione all’Accademia della Scala. È un modo molto milanese per ricordarla, per ribadire quei valori e qualità che Carla ha saputo portare nel mondo. Grazie a nome di tutte le milanesi e di tutti i milanesi”. Così il sindaco Giuseppe Sala in un post accompagnato dalle foto del tram su cui anche il primo cittadino ‘è salito a bordo’.

