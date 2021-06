Omicidio al torneo di calcetto, De Corato: “Milano ormai fuori controllo”

“In via Padova, la via eletta a simbolo della multietnicità con tanto di feste, tavolate e parate multiculturali sostenute e promosse dal centrosinistra, è evidente che, se mancano i controlli, si arriva a risse, regolamenti di conti e persino omicidi multietnici in strada”. Lo afferma il consigliere comunale di FdI a Milano, Riccardo De Corato, assessore regionale, in merito all’arresto di 6 peruviani per l’omicidio a coltellate di un loro connazionale avvenuto lo scorso 29 maggio in via del Ricordo, nei pressi di via Padova, a margine di una partita di calcetto. “Dove sono finiti Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri a presidio del territorio? Qualcuno di loro passa o, ormai, la zona di via Padova è considerata far parte della ‘Milano da buttare’ e si interviene solo su segnalazione dei cittadini? Le periferie, come dimostra ciò che spesso accade in questa via, sono ormai state abbandonate dal Comune, la città è allo sbando. Ma è normale morire per una partita di calcetto? Cosa ne pensa il sindaco? E l’Assessore alla Sicurezza Scavuzzo, si è mai fatta un giro nella zona di via Ponte Nuovo, ovvero dove pochi giorni fa è stato assassinato un uomo per strada, per constatare la situazione d’insicurezza esistente? Ovviamente ringrazio la Polizia per il lavoro di indagine e per gli arresti, ma è chiaro che serva un controllo preventivo del territorio”, conclude De Corato.

