Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. E’ successo a Leffe, in val Seriana, nella bergamasca. La vittima è un 59enne, che intorno alle 7.45 è stato travolto mentre lavorava alla ‘Plastic Leffe’, in via Pezzoli D’Albertoni. L’operaio ha riportato un gravissimo trauma da schiacciamento, e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per le indagini.

