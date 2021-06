La Polizia ha arrestato sei uomini di origine peruviana ritenuti responsabili dell’omicidio di Adrian Yparraguirre Silva, trentottenne peruviano, avvenuto sabato 29 maggio a Milano, al centro Sportivo Asd Agrisport, in via del Ricordo poco prima della semifinale di un torneo di calcetto amatoriale. Gli investigatori hanno ricostruito i fatti. I 6 uomini sostenitori della squadra rivale della vittima hanno accerchiato il 39enne armati di coltello e gli hanno sferrato alcuni fendenti colpendolo più volte alla schiena e al torace. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai suoi connazionali presenti all’evento sportivo ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gli aggressori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di individuare i singoli componenti del gruppo.

Ads