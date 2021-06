Gomitolo rosa, coperte “canguro” per i bimbi nati prematuri

Quaranta calde coperte bianche, cucite a mano dalle volontarie, saranno donate dalla onlus “Gomitolorosa” a 13 reparti di terapia intensiva neonatale d’Italia. Saranno usate per coccolare i neonati durante la Canguro Terapia. E’ questa la modalità scelta per partecipare alla Giornata Mondiale dei Genitori che si celebra oggi 1 giugno, in segno di solidarietà ai genitori dei bimbi prematuri. Il progetto della coperta canguro è stato ideato da Daniela Botta e Mariarita Guffanti dell’Associazione Tentacoli d’amore TIN Como, e l’Associazione Goccia dopo Goccia (www.gocciadopogoccia.org), formata da genitori di bimbi prematuri e che collabora da anni con il reparto di patologia neonatale dell’Ospedale Valduce di Como. «Il primo giugno si celebra la Giornata Mondiale dei Genitori. Ma sappiamo bene che non si diventa genitori nello stesso modo. Alcune mamme e alcuni papà si trovano davanti una strada in salita, specie quando i lori piccolini transitano dai reparti delle terapie intensive», commenta il dottore Alberto Costa, presidente della onlus. Oltre 1.000 gomitoli di colore bianco e marrone sono stati messi a disposizione dalla onlus con l’obiettivo di realizzare circa 700 quadrotti che, uniti e cuciti dalle volontarie della onlus, hanno dato vita ad oltre 40 bellissime coperte.

Grazie al lavoro paziente ed esperto delle 1500 volontarie de IL FILO CHE UNISCE, il network che mette insieme Gruppi o Singoli amanti del lavoro a maglia e Associazioni presenti su tutto il territorio nazionale che condividono gli obiettivi di Gomitolorosa, un semplice filo di lana bianco è diventato ispiratore di sentimenti di calore e conforto verso il prossimo. “La festa del 1 giugno, Giornata Mondiale dei Genitori, è stata istituita dall’ONU per ricordare che i genitori sono i primi autentici educatori dei bambini, ed è questo significato che ci ha ispirato in questa nuova e bella avventura di maglia solidale” spiega l’associazione in una nota..

