Tutte e 4 le linee della metropolitana di Milano sono ferme dalle 8.45 per lo sciopero nazonale indetto dai sindacati per il rinnovo del contratto. Lo comunica Atm, spiegando che sono possibili riduzioni della circolazione di bus, tram e filobus. Dalle 15 – informa l’azienda di trasporti – tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio fino alle 18.