Un operaio di 55 anni di Castelcovati (Bs) è morto sul lavoro in una fonderia a Torbole Casaglia (Bs). L’uomo è precipitato in una botola, che si sarebbe aperta improvvisamente, mentre stava pulendo un condotto. L’operaio era dipendente di una ditta esterna con sede a Travagliato (BS). A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, ma l’operaio è deceduto sul colpo. Poco dopo le 13,30 è scattato l’allarme nella centrale d’emergenza unica di Areu. L’infortunio è stato segnalato in via Travagliato 18, allertati Ats Brescia e i Carabinieri di Chiari (Bs).

