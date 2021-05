“Questa targa in memoria delle vittime del Covid interpreta l’incontro tra i Cremonesi e quello tra futuro e memoria. Elementi chiave dell’essenza dell’umanità e del bisogno di comunione con gli altri uomini”. Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante il suo intervento a Cremona, nella piazza del Comune, in occasione della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Per i Cremonesi, per i Lombardi e per tutti noi Italiani- ha aggiunto Fontana – la piazza è un elemento che connota e caratterizza la vita comunitaria, è luogo di incontro di tutte le generazioni – dai bambini agli anziani – è metafora della città”. “La memoria dei cittadini cremonesi – ha concluso Fontana – è affidata al cuore di questa città ferita ma – al contempo – ancora vitale. Nel suo profondo senso comunitario, nella solidarietà dimostrata in questi mesi e nella strenua ricerca di un futuro di benessere e prosperità”.

