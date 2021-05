Manager arrestato, ragazze sequestrate per settimane

Hanno detto di essere state sequestrate per settimane le due ragazze sentite dai pm nell’inchiesta su Antonio Di Fazio, imprenditore in carcere da venerdì con l’accusa di aver narcotizzato e violentato una 21enne. A quanto si è saputo, dai verbali delle due giovani, sentite per oltre 8 ore insieme ad una terza ragazza, emergerebbero racconti descritti come da “film dell’orrore”. Le tre ragazze avrebbero descritto sempre lo stesso “modus operandi” da parte di Di Fazio: l’invito in azienda e a casa con l’offerta di uno stage formativo e poi la narcotizzazione con tranquillanti sciolti nelle bevande e infine gli abusi e le fotografie. Due delle giovani hanno descritto, in particolare, di essere state tenute sotto sequestro anche per diversi giorni, addirittura “settimane”, è stato chiarito dagli inquirenti, perché erano state drogate con le benzodiazepine e versavano, poi, in uno stato di “soggezione psicologica”, perché avevano paura di quell’uomo. L’imprenditore, usando dosi massicce di tranquillanti, aveva l’obiettivo anche di cancellare tutti i loro ricordi. Gli investigatori stanno già raccogliendo riscontri utili a confermare i racconti delle giovani, mentre altre ragazze hanno già contattato gli investigatori e sarebbero pronte anche loro a denunciare.

