Droga, 12 arresti per spaccio nella zona di Milano Rogoredo [Video]

Dalle prime ore di questa mattina, a Milano, è in corso, un’operazione di polizia giudiziaria, condotta dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, coordinata dal Procuratore Aggiunto Laura Pedio e dal Sostituto Procuratore Leonardo Lesti, della Procura di Milano, finalizzata all’esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di 12 persone, 11 cittadini marocchini di età compresa tra i 19 e i 44 anni e di una

cittadina italiana di 33 anni, gravemente indiziati di gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area ferroviaria di Milano Rogoredo.

