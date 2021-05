Funivia caduta, salgono a 14 le vittime. E’ morto uno dei bimbi

Si è aggravato il bilancio delle vittime dell’incidente alla funivia del Mottarone, a Stresa. Le persone che hanno perso la vita sono 14. E’ morto uno dei bambini ricoverati a Torino: a riferirlo sono fonti mediche dell’ospedale. In ospedale, ferito, un altro bambino. Sul luogo dell’incidente, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico sono ancora al lavoro insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri. Sulla cabina della funivia Stresa-Mottarone precipitata per la rottura del cavo portante c’erano – secondo quando si apprende – 15 persone. Ci sono alcuni stranieri tra le vittime. Quattro le famiglie stroncate dalla tragedia; due residenti in Lombardia, una in Emilia Romagna e una in Calabria. Una famiglia residente a Pavia era di origine israeliana. L’incidente è avvenuto nella parte più alta del tragitto che, partendo dal lago Maggiore arriva a 1.491 metri. Il cedimento si è verificato a 300 metri dalla vetta dove c’è la stazione di arrivo.

