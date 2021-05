Lite con lancio di bottiglie a Monza

Violento litigio con lancio di bottiglie a Monza, in via Gramsci angolo via Artigianelli. Protagonisti due stranieri, in stato di alterazione psicofisica. I carabinieri sono subito intervenuti e hanno evitato il peggio. I militari, dopo aver raccolto alcune testimonianze, hanno rintracciato uno dei due uomini: un marocchino di 30 anni senza fissa dimora, irregolare, che è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate e non rispetto del decreto di espulsione. Nessuno ha riportato serie lesioni. Sono in corso accertamenti per risalire al secondo uomo protagonista della lite.

