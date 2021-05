Spari in stazione a Lecco, indagini in corso

Momenti di panico stamattina alla stazione ferroviaria di Lecco quando si sono sentiti due spari. C’è stato un fuggi fuggi generale tra le persone che erano presenti in quel momento, che sono scappate verso il sottopasso. Non risultano feriti. Le due esplosioni, stando alle indagini, derivano da altrettanti colpi di pistola. Polizia ferroviaria e Squadra Mobile stanno raccogliendo elementi per ricostruire nel dettaglio l’ accaduto. Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a identificare il responsabile.

