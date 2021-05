Vaccini, al via le prenotazioni per i 40enni

Sono partite ieri sera alle 22, con 2 ore di anticipo rispetto al previsto, le prenotazioni del vaccino per le persone tra i 40 e i 49 anni in Lombardia. Le modalità sono sempre le stesse: si può prenotare attraverso il portale regionale gestito da poste italiane (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it ) e seguire la procedura, molto semplice. Prima di cliccare la data scelta in modo definitivo, il sistema indica anche la fascia dei giorni in cui potrebbe essere fissata la seconda dose, con le diverse ipotesi in base al diverso vaccino che sarà utilizzato. In questo modo, gli utenti possono organizzarsi meglio. Le somministrazioni per questa fascia d’età partono il primo giugno.

La prenotazione può essere effettuata anche tramite un numero verde (800.894.545), il portalettere o gli sportelli postamat

