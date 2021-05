“Present Arte Festival” in Villa Tittoni a Desio

Il Museo Scalvini presso Villa Tittoni a Desio (MB) accoglie la prima edizione italiana del PRESENT ART FESTIVAL. COMUNITA’ REALI E VIRTUALI ALL’EPOCA DELL’INCERTEZZA, con il Patrocinio del Comune di Desio, l’organizzazione di MA-EC e la curatela di Vera Agosti e Cristiano Plicato. Il Festival si è tenuto per 10 anni a Shanghai e Pechino, con la partecipazione di artisti provenienti da oltre 30 Paesi del mondo e si basa su una filosofia di comunicazione aperta e reciproca e su scambi multiculturali ed economici. Si tratta quindi di un evento che collega Oriente ed Occidente.

Le sale dell’antica villa ospiteranno dal 22 maggio al 6 giugno 2021 le opere di artisti internazionali che utilizzeranno media (pittura, fotografia, scultura, installazione, design, multimedia, performance…) e linguaggi differenti, dalla figurazione all’astrazione. Il sottotitolo, COMUNITA’ REALI E VIRTUALI ALL’EPOCA DELL’INCERTEZZA, allude al tema dell’iniziativa: le comunità ai nostri giorni, resi incerti a causa della pandemia e della crisi economica. Per comunità intendiamo qualunque gruppo di persone con finalità, sentimenti, abitudini o tradizioni condivise, che si incontrano nella vita reale o on-line. Ecco quindi ritratti e immagini di gruppi, famiglie, amici, colleghi, studenti, viaggiatori; riferimenti ai forum, alle chat, ai social media e al digitale e a tutto quanto la creatività degli artisti sappia inventare in relazione all’importanza della socialità e dello stare insieme, che con il Coronavirus abbiamo riscoperto così vitale per l’uomo. In alcune opere è palese l’allusione alle comunità divise dalla pandemia: si vedono pertanto territori desolati e lande abbandonate. Gli artisti che espongono sono Sabine Barnabò (Germania), Gui Bin (Cina), Gianluca Capozzi (Italia), Jorge Cavelier (Colombia), Hai Chen (Cina), Qingyu Deng (Cina), Emanuele Gregolin (Italia), Mengjie Huang (Cina), Huiming Hu (Cina) Tannaz Lahiji (Iran), Zhenhuan Liu (Cina), Cristina Navarro (Spagna), Xiaomei Wu (Cina), Xunmu Wu (Cina), Zhihai Zhang (Cina)

2021 PRESENT ART FESTIVAL X EDIZIONE – COMUNITA’ REALI E VIRTUALI ALL’EPOCA DELL’INCERTEZZA

Con il Patrocinio del Comune di Desio

A cura di Vera Agosti e Cristiano Plicato

MUSEO SCALVINI – VILLA CUSANI TITTONI TRAVERSI – Via Lampugnani, 66, Desio (MB) www.villatittoni.it info@villatittoni.it

Organizzazione: MA-EC ( Milan Art & Events Center)- Palazzo Durini, Via Santa Maria Valle 2, Milano 02 3983 1335 www.ma-ec.it

In collaborazione con Present Contemporary Art dal 22 maggio al 6 giugno 2021

Orari: mercoledì-domenica ore 10:30-12:30 e 15:30-18; lunedì-martedì su appuntamento tel. 349.5134975

Opening: 22 maggio ore 17.30

Finissage: 6 giugno ore 16.00 con performance di Tannaz Lahiji

Ingresso gratuito con distanziamento nel rispetto delle norme anti Covid