Coppa Italia, Atalanta sconfitta dalla Juve

Atalanta sconfitta dalla Juventus nella finale di Coppa Italia. 2-1 il risultato della gara giocata ieri a Reggio Emilia, davanti a 4300 spettatori (il pubblico è tornato per la prima volta allo stadio dopo lo stop per la pandemia). I gol nel primo tempo al 31′ di Kulusevski, al 41′ di Malinovskiy, nel secondo tempo al 28′ di Chiesa. “C’è molta delusione. Alcuni episodi ci hanno sfavorito. Protocollo o no, non scherziamo. L’entrata di Cuadrado su Pessina è un fallo netto. Se l’arbitro avesse fischiato, poteva cambiare la partita”. Così un amaro Gian Piero Gasperini recrimina su alcuni episodi arbitrali nella conferenza post-partita, tra cui in particolare il fallo da rigore su Pessina.

